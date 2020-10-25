بلدية قلقيلية تعد خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء 2020-2021















رام الله - دنيا الوطنعقدت بلدية قلقيلية اجتماعا لمناقشة خطة الطوارئ ضمن استعداد البلدية البلدية لاستقبال فصل الشتاء للمحافظة على امن وسلامة المواطنين والبنية التحتية في مدينة قلقيلية واستمرار وصول الخدمات الأساسية للمستفيدين منها والمتأثرين والتي اشتملت على كافة التجهيزات الوقائية وخاصة ان مدينة قلقيلية تحظى بكميات كبيرة من الامطار.وأشار رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري، إلى أن البلدية تسخر كل طاقاتها المتاحة لمواجهة الطوارئ مضيفا ان كوادر البلدية البشرية والياتها مستعدة ضمن خطة عمل متكاملة لمواجهة الظروف الجوية المحتملة حيث تناولت الخطة توزيع مهام دوائر واقسام البلدية ذات العلاقة والادوار والمسؤوليات المناطة لهم واليات العمل وتوزيع الفرق الميدانية على ورديات مختلفة لتكون على مدار الساعة والتأكيد على جاهزية المعدات والاليات الثقيلة والكوادر وفرق الطوارئ.وشدد على اهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم افضل الخدمات وعلى ضرورة الشراكة الدائمة والمستمرة مع جهات الاختصاص منها المؤسسات الرسمية والاهلية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الظروف المناخية كافة والحالات الطارئة.وأكد د. المصري على ضرورة الالتزام بخطة عمل لجنة الطوارئ مستشهدا بنجاح البلدية بالتعامل مع حالات الطوارئ في الأعوام السابقة وذلك للالتزام بموجب خطة عمل الطوارئ التي تستحدثها البلدية في كل عام.يشار إلى أن بلدية قلقيلية قامت بالعديد من الاجراءات الاحترازية لاستقبال فصل الشتاء منها تنظيف للأودية وعبارات تصريف مياه الامطار وتقليم الاشجار القريبة من شبكات الكهرباء حيث ان التدابير الاحترازية جارية حتى اللحظة.