حكومة الاحتلال تصادق على تحويل إقامة العلاقات مع مملكة البحرين إلى (كنيست)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلستها الأسبوعية اليوم، اتفاقية السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة.



كما صادقت على تحويل "إقامة العلاقات السلمية والدبلوماسية والودية بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين" إلى (كنيست) لإقرارها هناك، وفق ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه على (تويتر).



ومن المقرر، أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم، مشروع القرار الخاص بتمديد الخطة الاقتصادية الخمسية لتطوير المجتمع العربي، والتي تبلغ أربعة مليارات و700 مليون شيكل.



وتقرر عدم شطب الخطة من على جدول جلسة الحكومة الأسبوعية، بعد أن وافقت كتلة (أزرق أبيض) على أن ينسب الفضل بخصوص الخطة إلى وزير المالية من (ليكود)، يسرائيل كاتس، فضلاً عن وزيرة المساواة الاجتماعية عن (أزرق أبيض)، ميراف كوهين.