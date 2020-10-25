مباحث (كورونا) تُغلق 55 محلاً ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

توضيحية

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رام الله- دنيا الوطن

أغلقت مباحث (كورونا) في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، 55 محلاً ومنشأة تجارية، غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.



يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه دائرة مباحث (كورونا) بالمباحث العامة في الشرطة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من الفيروس.



وأوضحت المباحث، في تقريرها اليومي، أنها أوقفت 58 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.



وذكرت، أنها أوقفت 43 مواطناً، خالفوا قرار حظر التجول في ساعات المساء، بجميع المحافظات، فيما أنهت 24 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.



وأشارت دائرة مباحث (كورونا) إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة، حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.