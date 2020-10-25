بيت لحم: الشرطة تُداهم وكراً لمتعاطي ومروجي المخدرات





وبعد المتابعة والمراقبة من قبل ضباط الشرطة، تم استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وعليه تم مداهمة الوكر وتفتيشه حسب الأصول، حيث تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص وبحوزتهم 440 غراماً من مادة "المارغوانا" المخدرة، إضافة إلى أدوات تعاطٍ ومبلغ 8850 شيكلاً ومسدس خرز، يستخدم لترويع المواطنين وتخويفهم.



وأكدت، أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحويل الأشخاص المشتبه بهم إلى مديرية الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.



من جهته، ناشد العميد طارق الحاج، مدير شرطة محافظة بيت لحم، جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شقق أو أماكن مشبوهة في مكان سكناهم، حماية لهم ولأبنائهم.

رام الله - دنيا الوطنداهمت الشرطة في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، وكراً لمتعاطي ومروجي المخدرات في بلدة العبيدية، شمال محافظة بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال معلومات مؤكدة، وصلت لمركز شرطة العبيدية، حول وجود شقة سكنية في وضع مشبوه داخل البلدة، تستخدم وكراً لمتعاطي ومروجي المخدرات.