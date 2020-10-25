دولي

منطقة شينجيانغ الصينية تسجل حالة إصابة واحدة بـ"كوفيد-19" بدون أعراض

رام الله - دنيا الوطن

 ذكرت سلطات الصحة المحلية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين أنها سجلت حالة إصابة واحدة بدون أعراض لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم (السبت). 

وأثناء اختبار روتيني للحمض النووي في محافظة شوفو بناحية كاشغر، ثبتت إصابة الحالة الجديدة، وهي قروية تبلغ من العمر 17 عاما من المحافظة. 

ووضعت المريضة تحت الحجر الصحي للمراقبة الطبية في مستشفى متخصص في كاشغر، ولم تظهر عليها علامات الحمى أو السعال. 

ووضع جميع المخالطين لها في الحجر الصحي للمراقبة الطبية واختبار الحمض النووي. 

وبدأ المقر المحلي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحقيقا وبائيا للوقوف على ملابسات هذه الإصابة. 


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