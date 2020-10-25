الفرا: تفاعل أوروبي مع مبادرة الرئيس محمود عباس

قال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد

الرحيم الفرا: إن هناك تفاعلاً أوروبياً مع مبادرة الرئيس محمود عباس،

ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام.



وأشار الفرا، إلى أن الاتحاد

الأوروبي، متفاعل مع هذه المبادرة، وسيعمل على تعزيز دور الرباعية الدولية،

عقب انتهاء الانتخابات الأمريكية، مؤكداً أن الأوروبيين على قناعة بأن إدارة

ترامب نسفت عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.



من جهة ثانية، طالب الفرا، خلال اجتماع مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالضغط

على إسرائيل للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام، ماهر الأخرس وإدانة

اعتداءات إسرائيل المرفوضة دولياً، واعدين بالتحرك لإنهاء معاناته، والبدء

باتصالاتهم للإفراج عنه.



وأضاف الفرا، أنه تم البحث مع المفوضية العليا للمشاريع في الاتحاد الأوروبي

في المشاريع المنوي تنفيذها في قطاعي المياه والطاقة في فلسطين، وإنجازها

بأسرع وقت، مؤكداً رفض الاتحاد الأوروبي هدم إسرائيل لمشاريع مولها الاتحاد،

ووجود مطالبات بتعويضات مالية.