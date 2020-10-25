شؤون فلسطينية

مجلس الأمن يناقش مبادرة الرئيس عباس ومطالبته بعقد مؤتمر دولي للسلام

مجلس الأمن يناقش مبادرة الرئيس عباس ومطالبته بعقد مؤتمر دولي للسلام
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة غداً الاثنين؛ لمناقشة مبادرة الرئيس محمود عباس، والذي طالب الأمين العام للأمم المتحدة 
بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام مع بداية العام المقبل.

وأكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله، استمرار الاتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى حول أهمية هذه المبادرة، والتي تعتمد على قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، والحقوق المشروعة لشعبنا والمرجعيات المتعارف 
عليها دولياً، مشيراً إلى أن جلسة مجلس الأمن غداً، ستناقش جرائم الاحتلال، وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات بحقهم، خاصة قضية الاعتقال الإداري، وإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس.

ولفت عوض الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، إلى محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى تقويض اللجنة الرباعية متعددة الأطراف، مضيفاً أن عديد الدول الأوروبية الفاعلة، تحدثت بنضوج أن مبادرة ترامب- نتنياهو، ليست هي الوحيدة على الطاولة، وتستنكر إصرار الولايات المتحدة عدم الانخراط باللجنة الرباعية.

وأوضح عوض الله، أن موقف القيادة الصلب، وعلى رأسها الرئيس عباس، والذي يؤكد على أن المبادرة الأمريكية هي ليست مبادرة بالأساس، ولا تعتبر أساساً لأي شيء، مبيناً أن جلسة مجلس الأمن، غداً، ستكون آخر جلسة مفتوحة لهذا العام.

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