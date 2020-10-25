التربية: العملية التعليمية تسير وفق الخطة التي أعددناها وتُحقق الأهداف المرجوة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أن الإغلاقات التي تتم في مدارس الخليل، هي إغلاقات جزئية، ولمدة

محدودة، تتراوح ما بين 24- 48 ساعة، مشيراً إلى ما جرى من إغلاق لبعض المدارس لمدة أسبوع هي حالات محدودة.



وأوضح الخضور، أن العملية التعليمية في المدارس، تسير وفق خطة الوزارة، والتي تستند عليها عديد الدول العربية، بما تشمل من بروتوكول صحي شامل، وحققت الأهداف المرجوة، والتكيف مع

أي مرحلة مقبلة.



وأشار إلى أن تصعيد الإجراءات، يحتكم لما يصدر عن الجهات الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.