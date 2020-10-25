شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بالمرحلة الثانية لبدء العام الدراسي المقررة غداً

"التعليم" بغزة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بالمرحلة الثانية لبدء العام الدراسي المقررة غداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأحد، عن انطلاق المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس (الصفوف من السابع حتى الحادي عشر) اعتباراً من الاثنين 26/10/2020م، وستكون العودة بذات الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن المرحلة الأولى. 

جاء ذلك، في تصريحات محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، في معرض حديثه حول العودة الآمنة للمسيرة التعليمية، اليوم الأحد، خلال برنامج لقاء مع مسؤول، الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي- وزارة الاعلام، أسبوعياً، في مقره في غزة. 

وقال مطر: "العودة للمدارس في جميع المراحل بالدوام الجزئي فقط (3 أيام أسبوعياً)، بنصف عدد الطلاب في كل شعبة، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 25 طالباً". 

وأضاف: "لقد انتهت الوزارة من إعداد البروتوكول الصحي، ودليل إجراءات العودة الآمنة للمدارس، والذي يتضمن كافة الأدوار المطلوبة من المدرسة للحفاظ على سلامة الطلبة؛ بدءاً باستقبال الطلبة، ومروراً بفعاليات الدوام المدرسي، ودخول الغرف الصفية والاستراحات، وانتهاءً بالمغادرة، حيث إن قرار الانتقال من مرحلة لأخرى، يتم بعد رفع وزارة التربية والتعليم توصياتها والتقارير الخاصة بتقييم المرحلة السابقة، ومستوى جهوزيتها للمرحلة اللاحقة". 

وأكد مطر على أن الوزارة، انتهت من إعداد خطة العودة الآمنة للمدارس، والتي تتضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى عودة طلبة الثانوية العامة، وتشمل المرحلة الثانية عودة طلبة الصفوف (7- 11)، وتشمل الثالثة عودة طلبة الصفوف (1- 6)، وتقوم الخطة على مجموعة من المرتكزات، أهمها: سهولة إجراءات الانتقال من مرحلة لأخرى أو الدمج بين المراحل أو تجزئتها، وفقاً للمعطيات والمستجدات الطارئة. 

وأوضح مطر، أن إغلاق المدارس يُشكل خطراً غير مسبوق على تعليم الأطفال وحمايتهم وعافيتهم، ولا يقتصر الأثر السلبي لإغلاق المدارس على تدني مستويات تحصيل الطلبة، بل يتعدى ذلك إلى الأضرار النفسية والسلوكية والصحية والاجتماعية، نتيجة غياب دور المدرسة كمؤسسة تربوية. 

وبين أن إجراءات استئناف الدراسة لا تشمل المدارس الواقعة في المناطق المغلقة (الحمراء)، بل ويمكن إغلاق مدارس أخرى لفترات مختلفة في ضوء توصيات جهات الاختصاص. 

وفي سياق متصل، أوضح، مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، إلى وجود نظام ربط إلكتروني للبيانات الخاصة بالطلبة والعاملين في وزارة التربية والتعليم مع بيانات وزارة الصحة الخاصة بالمصابين والمخالطين بما يسهل سرعة التعرف على الحالات المصابة والمخالطة وتحييدها. 

كما وستجري الوزارة تقييماً أسبوعياً لمدى التزام مدارس المرحلة الثانية والطلبة، بالإجراءات والبروتوكول الصحي، وفي ضوء نتائج التقييم، سيتم الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثالثة أو التمديد للمرحلة الثانية لأسبوع إضافي، بعد موافقة الجهات المختصة بإدارة أزمة وباء (كورونا). 

وأظهر مطر أن الوزارة، قامت بدعم التعليم الوجاهي من خلال توفير عدة مسارات للتعليم عن بُعد أهمها: الصفوف الافتراضية، وبطاقات التعلم الذاتي، والدروس التعليمية المصورة. 

كما قامت بتهيئة بيئة روافد التعليمية، ورفدها بالمحتوى الرقمي، تزامناً مع إطلاق البث المسموع والمرئي للإذاعة التعليمية عبر الأثير وصفحتها على (فيسبوك)، مع التركيز على استكمال تدريب المعلمين وإلحاق أكبر عدد ممكن من الطلبة بالصفوف الافتراضية. 

وأردف: "ستستكمل الوزارة قريباً تصوير دروس تعليمية عالية الجودة في المباحث الأساسية لطلبة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، وهناك موافقة حكومية على إطلاق بث مرئي خاص بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، وستسعى الوزارة إلى إطلاق البث في أقرب فرصة ممكنة، حيث تم الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية في كافة المراحل والصفوف في أعقاب إعداد خطط لتوزيع المحتوى الدراسي، بما ينسجم مع عدد الحصص المتاحة لكل مبحث، وتم تعميم تلك الخطط على المدارس والمعلمين. 

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم العالي، أطلقت العديد من برامج الدعم والرعاية النفسية للطلبة لتعزيز صلادتهم النفسية في ضوء المخاطر التي قد يواجهونها خلال أزمة وباء (كورونا).

فيما ستقوم الوزارة بإجراء بعض التعديلات على أنظمة التقويم التربوي، بما ينسجم مع المستجدات الخاصة بظروف العام الدراسي. 

واختتم مطر بتقديم الشكر باسم وزارته، للطلبة وأولياء الأمور على إظهارهم قدر كبير من الالتزام خلال المرحلة الأولى من العودة للمدارس، والذي عزز فرص الانتقال للمرحلة الثانية، كما وتدعوهم إلى ديمومة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية؛ حفاظاً على أبنائنا وبناتنا. 

وثمن كافة الجهات الشريكة، التي ساهمت في دعم الوزارة ومساندتها ولا زالت، وخص بالذكر لجنة المتابعة الحكومية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووكالة الغوث، ولجنة الطوارئ المركزية، ولجان الطوارئ في المحافظات، والمكتب الإعلامي الحكومي، وكافة الجهات الداعمة والمانحة.

أخبار ذات صلة

فلسطين: تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ونسبة التعافي 88.1%

فلسطين: تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ونسبة التعافي 88.1%

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بلدية قلقيلية تعد خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء 2020-2021

بلدية قلقيلية تعد خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء 2020-2021

هيئة الأسرى: تدهور ملحوظ على الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: تدهور ملحوظ على الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق 55 محلاً ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق 55 محلاً ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

بيت لحم: الشرطة تُداهم وكراً لمتعاطي ومروجي المخدرات

بيت لحم: الشرطة تُداهم وكراً لمتعاطي ومروجي المخدرات

عائلة دغمش تُصدر بيانًا بشأن أحكام الإعدام بحق أبنائها بقضية &#34;أبو مدين&#34;

عائلة دغمش تُصدر بيانًا بشأن أحكام الإعدام بحق أبنائها بقضية "أبو مدين"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بلدية قلقيلية تعد خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء 2020-2021

بلدية قلقيلية تعد خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء 2020-2021

هيئة الأسرى: تدهور ملحوظ على الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: تدهور ملحوظ على الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر

مباحث (كورونا) تُغلق 55 محلاً ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق 55 محلاً ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

بيت لحم: الشرطة تُداهم وكراً لمتعاطي ومروجي المخدرات

بيت لحم: الشرطة تُداهم وكراً لمتعاطي ومروجي المخدرات

الفرا: تفاعل أوروبي مع مبادرة الرئيس محمود عباس

الفرا: تفاعل أوروبي مع مبادرة الرئيس محمود عباس

التربية: العملية التعليمية تسير وفق الخطة التي أعددناها وتُحقق الأهداف المرجوة

التربية: العملية التعليمية تسير وفق الخطة التي أعددناها وتُحقق الأهداف المرجوة

الاحتلال يُفتش مركبة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ويستولي على وثائق رسمية

الاحتلال يُفتش مركبة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ويستولي على وثائق رسمية

منوعات

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ&#34;نيو لوك&#34; بالقاهرة

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ"نيو لوك" بالقاهرة

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: انجو ريحان: &#34;اتمنى الا يشبه مولودي هشام حدّاد&#34;

شاهد: انجو ريحان: "اتمنى الا يشبه مولودي هشام حدّاد"

صور: نجمات مهرجان الجونة بالكمامات المنسّقة مع الفساتين

صور: نجمات مهرجان الجونة بالكمامات المنسّقة مع الفساتين

أحلام تنشر صورة ماكرون ملطخة بحذاء

أحلام تنشر صورة ماكرون ملطخة بحذاء

عربي

ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)

ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)

المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل

المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل

رئيس (موساد): الإعلان عن اتفاق التطبيع مع السعودية بعد الانتخابات الأمريكية

رئيس (موساد): الإعلان عن اتفاق التطبيع مع السعودية بعد الانتخابات الأمريكية

مقتل امرأتين بانفجار قنبلة في الجزائر

مقتل امرأتين بانفجار قنبلة في الجزائر