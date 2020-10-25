الاحتلال يُفتش مركبة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ويستولي على وثائق رسمية

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رام الله - دنيا الوطن

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مركبة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، أثناء خروجها من حاجز "بيت إيل" شمال مدينة البيرة.



وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قوات الاحتلال، استولت على أوراق رسمية، كانت موجودة داخل المركبة، بجانب لوحتها الحمراء.