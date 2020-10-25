صحة جنوب الخليل: الوضع الوبائي بالمحافظة مستقر والعمل جار لتأمين كافة الإمكانيات قبل الشتاء

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير صحة جنوب الخليل، عفيف عطاونة، أن الطواقم الطبية ستجري اليوم، الفحوصات لباقي أفراد الهيئة التدريسية والطلاب، بعد اكتشاف 10 إصابات بفيروس (كورونا) في مدرسة "وادي سود" بمدينة دورا في محافظة الخليل.



وقال عطاونة، اليوم الأحد: إن الوضع الوبائي بمحافظة الخليل مستقر، استناداً على انخفاض عدد المدخلات مقارنة بالأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج بمشافي المحافظة هم 36، بينهم 13 في العناية المكثفة و3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وأضاف عطاونة، أن العمل جار على كافة المستويات لتأمين كافة الإمكانيات اللازمة، خاصة قبيل دخول فصل الشتاء، لافتاً إلى أنه تم تأمين نحو 100 سرير منها 20 للعناية المكثفة والتنفس الاصطناعي لمستشفى دورا الحكومي.