هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: نحن على أتم الجاهزية لحماية المواطنين وأراضيهم

لحماية أراضيهم من المصادرة.



رام الله - دنيا الوطنأكد مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، أن الهيئة وبالتعاون مع اللجان الشعبية، علىأتم الجاهزية للتواجد في المناطق المهددة بالمصادرة واعتداءات المستوطنين، على أراضي المواطنين الواقعة قرب جدار الضم والتوسع العنصري.وطالب أبو رحمة في حديث إذاعي، المجتمع المحلي من أصحاب الأراضي والأهالي بالقرى والبلدات المقام عليها البؤر الاستيطانية الاستعداد والتعاون؛ لتنفيذ مخطط هيئة مقاومة الجدار والاستيطان