(أونروا): نحن بحاجة إلى 130 مليون دولار لسد العجز المالي حتى نهاية العام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق الإعلامي باسم وكالة (أونروا)، كاظم أبو خلف عن حاجة الوكالة لـ 130 مليون دولار؛ لسد عجزها المالي، حتى نهاية العام الجاري، والذي يشمل تقديم الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والخدمات الإغاثية والاجتماعية، مؤكداً على بذل الجهود الحثيثة؛ لتوفير هذا المبلغ.



وقال أبو خلف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد: إن الوكالة ستتوجه باتجاه آخر في الأعوام المقبلة؛ للسعي مع الدول المانحة؛ لتكوين ميزانية يمكن التنبؤ بها لضمان استقرار واستمرارية تقديم الخدمات، لا سيما وأن الوكالة تحتل المرتبة الثامنة كأكثر المتضررين بسبب جائحة (كورونا) وانعدام الأمن الغذائي والتحديات الأخرى.



وأشار أبو خلف إلى أن الجهود متواصلة على كافة المستويات، خاصة مع المفوض العام لوكالة (أونروا) فليب لازاريني؛

لتوفير الإمدادات للوكالة، لافتاً إلى أن اليابان، قدمت قبل أيام 4.3 مليون دولار كالتزام منها لتأمين الغذاء لما يقارب 90 ألف لاجئ في قطاع غزة.