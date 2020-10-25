الصحة تُحذر من أزمة حقيقية باستيعاب أعداد كبيرة من مصابي (كورونا) في وقت واحد

حذر مدير عام ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه، من

أزمة حقيقية، بخصوص استيعاب أعداد كبيرة من مصابي فيروس (كورونا) في وقت واحد،

مؤكداً أنه إذا زادت الأعداد التي تحتاج إلى علاج وإدخال المستشفيات عن الحد

الأقصى الاستيعابي لمراكز وزارة الصحة، ستكون أزمة حقيقية.



وأوضح عبد ربه لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد، أن حالة تفشي مجتمعي

لفيروس (كورونا) في فلسطين، أن الأعداد نسبة وتناسب، تتعلق بأعداد الفحوصات

التي تجرى والمسوحات، مشيراً إلى أن المواطنين يحرصون على مصالحهم الاقتصادية

والشخصية، وأنهم لا يسجلون على نفسهم الإصابة بالفيروس.



وجدد عبد ربه، الدعوة لمن تظهر عليهم الأعراض لإجراء الفحص، مؤكداً أن الصحة

تعمل على رفع عدد الأسرة وزيادة الكادر الطبي وتدريبه؛ لمتابعة مرضى (كورونا).