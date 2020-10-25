شؤون فلسطينية

حماس: جريمة إعدام الشاب صنوبر جاءت بتشجيع من مسار التطبيع مع الاحتلال

حماس: جريمة إعدام الشاب صنوبر جاءت بتشجيع من مسار التطبيع مع الاحتلال
الشهيد صنوبر
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على جريمة إعدام الفتى عامر عبد الرحيم صنوبر، برصاص جيش الاحتلال. 
 
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: إن "‏إعدام جنود الاحتلال، الشهيد عامر صنوبر، جنوب نابلس، تعبر عن أحد أوجه الإرهاب الصهيوني".

وأضافت: أن رد شعبنا سيكون بمواصلة مقاومته وثورته، وتصعيد حالة الانتفاض ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الجريمة، جاءت بتشجيع من مسار التطبيع مع الاحتلال، الذي سيزيد من جرائمه، كلما تواصل التطبيع.

واستشهد الشاب صنوبر (18 عاماً) من قرية يتما جنوب نابلس، فجر اليوم الأحد، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ملاحقة مركبته بالقرب من ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله.



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