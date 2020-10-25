"السهم القاتل".. مناورة إسرائيلية تُحاكي حرباً متعددة الجبهات وتركيز على الجبهة الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تدريبات عسكرية واسعة النطاق، تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد (حزب الله) اللبناني.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قوات الجيش، بدأت اليوم مناورة "السهم القاتل" التي تحاكي حرباً متعددة الجبهات مع تركيز على الجبهة الشمالية، بهدف رفع الجهوزية، وتحسين القدرات الهجومية للجيش على كافة المستويات.
أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تدريبات عسكرية واسعة النطاق، تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد (حزب الله) اللبناني.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قوات الجيش، بدأت اليوم مناورة "السهم القاتل" التي تحاكي حرباً متعددة الجبهات مع تركيز على الجبهة الشمالية، بهدف رفع الجهوزية، وتحسين القدرات الهجومية للجيش على كافة المستويات.
وأكد، أن المناورة، ستستمر حتى الخميس المقبل، ويتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية والقطع البحرية والطائرات المقاتلة والمروحية.
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