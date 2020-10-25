مركز فلسطين: الأسير الأخرس يدخل شهره الرابع بالإضراب وسط صمود أسطوري

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رام الله - دنيا الوطن

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: أن الأسير "ماهر الأخرس" دخل اليوم شهره الرابع على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام، وسط صمود أسطوري منقطع النظير، كشف زيف منظومة العدالة، وحقوق الانسان الدولية.



وقال رياض الأشقر، مدير المركز: إن الأسير الأخرس يموت في اليوم مائة مرة، أمام بصر وسمع كل المؤسسات الدولية، التي تدعي حقوق الإنسان، والتي لم تحرك ساكناً تجاه ما يتعرض له الأسير من جريمة قتل متعمدة من قبل الاحتلال، عقاباً له على المطالبة بحقه بالحرية من هذا الاعتقال التعسفي.



وأضاف: أن حالة الأسير الاخرس، أصبحت قضية رأى عام، وطوال 3 شهور كاملة، وصلت إلى أسماع منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، ورغم ذلك لم نسمع لها ضجيجاً أو تحركاً عاجلاً لإنقاذ حياته من الموت المحقق، كما جرى في مواقف أدنى بكثير من تلك القضية، مما يكشف عورة المنظمات الدولية المسيسة، والتي تحابي الاحتلال.



وكشف الأشقر عن أن حالة الأسير الأخرس لا تحتمل التسويف والمماطلة، وقد يستشهد في أي لحظة بتوقف قلبه بشكل مفاجئ أو انهيار أعضاء جسده دفعة واحدة، بينما يماطل الاحتلال بالاستجابة لمطلبه الوحيد بإنهاء اعتقاله وإطلاق سراحه، بل يسعى لفرض مزيد من الضغط عليه لوقف إضرابه بإجراءات تنكيل كان آخرها محاولة نقله إلى مستشفى الرملة للاستفراد به، وعزله عن العالم الخارجي، وعن المحيط الداعم له .



وأوضح الأشقر أن الأسير الأخرس، لا يخوض الإضراب بشكل شخصي إنما نيابة عن كل الأسرى الإداريين، ولفضح هذه السياسة الإجرامية، التي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي وانتقامي بحق الفلسطينيين دون مبرر أو مسوغ قانوني.



وأشار إلى أن القانون الدولي، وضع العديد من المعايير والشروط للحد من استخدام هذا النوع من الاعتقال، ودعا إلى الحد من اللجوء إليه إلا في إطار ضيق، إلا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل تلك المحددات، ويتخذها ذريعة للانتقام من الأسرى واستنزاف أعمارهم دون وجه حق، وخاصة الناشطين، وقادة العمل الوطني والإسلامي.



وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية بمراجعة موقفها، وأن تقوم بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى، وأن تقف على الحياد بين معاناة شعبنا وجرائم الاحتلال، وأن تتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس من الموت البطيء، قبل فوات الأوان.