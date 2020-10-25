إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر يهددان برفع دعوى قضائية والسبب..





وهدد المحامي مارك كاسويتز، أمس الجمعة في رسالة لمشروع (لينكولن)، واصفاً الإعلانات بأنها كاذبة وخبيثة، وتنطوي على التشهير، وهي تجريح شائن ومخز، مؤكداً أنه إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، سنقاضيكم على ذلك، مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية، كما نقلت (روسيا اليوم).





وأجاب مشروع (لينكولن) بتدوينات منفصلة، قال فيها: "مجانين!.. اللوحات الإعلانية، ستبقى في مكانها".





رام الله - دنيا الوطنهددت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، بمقاضاة جمهوريين معارضين لترامب على نشر إعلانات في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك عن وفيات (كورونا) في البلاد.