شؤون فلسطينية

حنا عيسى: التعايش المسيحي الإسلامي في فلسطين خيار استراتيجي

حنا عيسى: التعايش المسيحي الإسلامي في فلسطين خيار استراتيجي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية- المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على متانة العلاقة الأخوية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين، وعلى قدسية الروابط التاريخية والحضارية والإنسانية المبنية على أسس الأخوة الجامعة والمانعة لأبناء الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحية، والتعايش الأخوي المتين وعمق أواصر العلاقة التبادلية على مدار التاريخ والتشابه بالعادات والتقاليد والنمط التاريخي المشترك والتسامح الديني وبمفهوميه الخاص والعام. وعلى ارض الرسالات السماوية إلى البشر، على ارض فلسطين ولد الشعب الفلسطيني، لا انفصام فيه ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ.

وأضاف عيسى: "بأن العلاقات الحضارية والإنسانية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين هي علاقات متينة وعميقة عبر التاريخ، وهي تمثل نموذجاً يحتذى به، وهي أيضاً تمثل أنموذجاً عملياً للتصدي المشترك في مواجهة الاجراءات الاحتلالية الظالمة في الأراضي المقدسة. وأكد على وحدة الصف الفلسطيني بخاصة في مدينة القدس، وعلى أن المسلمين والمسيحيين في خندق واحد، وأوفياء لهذه المدينة المباركة المقدسة، وأن هذه العلاقات أرسى دعائمها الخليفة عمر بن الخطاب في عهدته التاريخية (سنة 15هـ/ 636م) وحتى قيام الساعة.

وقال عيسى: "طالما كانت فلسطين مهد الديانات السماوية، ونموذجاً للتعايش الإسلامي المسيحي، وأرضاً للسلم والأمان بين أبنائها من جميع الديانات، وهذا واضح جليّ في جميع المناطق التي يسكنها المسيحيون والمسلمون سويةً، وتعد نموذجاً حياً للتعايش الإسلامي المسيحي، حيث يسكن المسلمون والمسيحيون أحياء عدة بجانب بعضهم البعض، ويشاركون بعضهم الفرح والترح، والسعادة والحزن.

وأضاف عيسى قائلاً: إن العيش المشترك بيننا على مدى قرون طويلة يشكل خبرة أساسية لا عودة عنها والأرضية الصلبة التي نبني عليها عملنا المشترك حاضراً ومستقبلاً في سبيل مجتمع متساو ومتكافئ لا يشعر فيه أحد انه غريب أو منبوذ، إن المسيحيين والمسلمين في الشرق ينتمون إلى حوض حضاري واحد وهو الحوض السامي الذي بقي بالرغم من تنوع تعبيراته اللغوية قاسما مشتركا أكيدا. فالحضارة العربية الإسلامية واللغة العربية عامل وحدة وتواصل بين الجماعات المسيحية مما يؤكد بلا شك أن هوية المسيحي الفلسطيني ليست هوية دينية صرف، فهي هوية ترابط الأعم القومية والخاص فلسطين والأخص المسيحية في هوية متشابكة ولها أبعاد مختلفة.

واختتم عيسى قائلاً: إن مسيحيي فلسطين يعون وعيا عميقا بأنهم عرب وفلسطينيون، فالعروبة هويتهم الراسخة، وثقافتهم عربية إسلامية بحكم العيش المشترك على ارض فلسطين الطاهرة.. وان النضال الوطني الفلسطيني المشترك بيننا غايته الحصول على حريتنا واستقلالنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

حماس: جريمة إعدام الشاب صنوبر جاءت بتشجيع من مسار التطبيع مع الاحتلال

حماس: جريمة إعدام الشاب صنوبر جاءت بتشجيع من مسار التطبيع مع الاحتلال

مركز فلسطين: الأسير الأخرس يدخل شهره الرابع بالإضراب وسط صمود أسطوري

مركز فلسطين: الأسير الأخرس يدخل شهره الرابع بالإضراب وسط صمود أسطوري

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

جنين: تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وفاة نزيل بمركز توقيف الأمن الوقائي في طولكرم

وفاة نزيل بمركز توقيف الأمن الوقائي في طولكرم

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 111 إصابة بفيروس (كورونا) وتعافي 113 حالة جديدة خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: تسجيل 111 إصابة بفيروس (كورونا) وتعافي 113 حالة جديدة خلال 24 ساعة

الشعبيّة: دماء الشهيد صنوبر ستظل لعنة تُطارد كل الُمطبّعين والخونة

الشعبيّة: دماء الشهيد صنوبر ستظل لعنة تُطارد كل الُمطبّعين والخونة

التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ الآن عدداً من المشاريع الاستيطانية بالضفة

التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ الآن عدداً من المشاريع الاستيطانية بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الأسير الأخرس يدخل شهره الرابع بالإضراب وسط صمود أسطوري

مركز فلسطين: الأسير الأخرس يدخل شهره الرابع بالإضراب وسط صمود أسطوري

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

حنا عيسى: التعايش المسيحي الإسلامي في فلسطين خيار استراتيجي

حنا عيسى: التعايش المسيحي الإسلامي في فلسطين خيار استراتيجي

وفاة نزيل بمركز توقيف الأمن الوقائي في طولكرم

وفاة نزيل بمركز توقيف الأمن الوقائي في طولكرم

الشعبيّة: دماء الشهيد صنوبر ستظل لعنة تُطارد كل الُمطبّعين والخونة

الشعبيّة: دماء الشهيد صنوبر ستظل لعنة تُطارد كل الُمطبّعين والخونة

التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ الآن عدداً من المشاريع الاستيطانية بالضفة

التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ الآن عدداً من المشاريع الاستيطانية بالضفة

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه الشهر الماضي

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه الشهر الماضي

الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الفتى &#34;صنوبر&#34; تكشف جانباً من جوانب الاٍرهاب بحق شعبنا

الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الفتى "صنوبر" تكشف جانباً من جوانب الاٍرهاب بحق شعبنا

منوعات

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

شاهد: داعية شهير يتقدم بشكوى لهاني شاكر ويهدد باللجوء للقضاء بسبب أغنية

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ&#34;نيو لوك&#34; بالقاهرة

صور: بشعر أصفر.. عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بـ"نيو لوك" بالقاهرة

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

شاهد: انجو ريحان: &#34;اتمنى الا يشبه مولودي هشام حدّاد&#34;

شاهد: انجو ريحان: "اتمنى الا يشبه مولودي هشام حدّاد"

صور: نجمات مهرجان الجونة بالكمامات المنسّقة مع الفساتين

صور: نجمات مهرجان الجونة بالكمامات المنسّقة مع الفساتين

أحلام تنشر صورة ماكرون ملطخة بحذاء

أحلام تنشر صورة ماكرون ملطخة بحذاء

ريهام حجاج تغادر مهرجان الجونة بسبب الموت

ريهام حجاج تغادر مهرجان الجونة بسبب الموت

صور: جومانا مراد تحصد جائزة افضل ممثلة عن دورها في &#34;خيانة عهد&#34;

صور: جومانا مراد تحصد جائزة افضل ممثلة عن دورها في "خيانة عهد"

عربي

مقتل امرأتين بانفجار قنبلة في الجزائر

مقتل امرأتين بانفجار قنبلة في الجزائر

الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان

الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان

قناة (كان): عُمان ستطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الانتخابات الأمريكية

قناة (كان): عُمان ستطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الانتخابات الأمريكية

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن