شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.

وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن مواطناً من بلدة يعبد (65 عاماً) توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، حيث كان المتوفى، يعاني من آثار جلطة دماغية وأمراض الضغط وفشل في القلب.

وأضاف: كما توفيت صباح يوم أمس، مواطنة من مدينة جنين (42 عاماً) متأثرة بإصابتها بالفيروس، حيث كانت قد أدخلت قسم العزل في مستشفى جنين الحكومي قبل عشرة أيام، وتخضع لغسيل الكلى.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 17 منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة، حتى صباح اليوم الأحد، فقد سجلت 19 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 12 إصابة في مدينة جنين، فيما سجلت 15 حالة شفاء جديدة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس في المحافظة 277 حالة، جميعها قيد الحجر المنزلي، باستثناء ثماني حالات، قيد العلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

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