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الإنتاج بحقل النافورة النفطي يعود في ليبيا

الإنتاج بحقل النافورة النفطي يعود في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءين نفطيين، هما السدرة ورأس لانوف في شرق البلاد، وذلك بعد إغلاق استمر لنحو عشرة أشهر، كما نقلت وكالة (رويترز).

وتوقعت المؤسسة ارتفاع الإنتاج إلى 800 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين، وتخطيه المليون برميل خلال 4 أسابيع، منوهة إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة، يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة، ولا يمكن الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل عمليات الإغلاق.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على موقعها الإلكتروني: "نعلن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف اعتباراً من اليوم (الجمعة)، وأعطيت التعليمات لمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات"، كما نقل موقع (العربية نت).

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