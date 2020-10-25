وفاة نزيل بمركز توقيف الأمن الوقائي في طولكرم

أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، عن وفاة نزيل فجر هذا اليوم، لدى مركز توقيف الأمن الوقائي بطولكرم، موضحاً بأن التحقيقات الأولية، أشارت إلى أن سبب الوفاة ذاتي.





وأضاف في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن النيابة العامة، قد باشرت تحقيقاتها، وأحالت الجثمان إلى معهد الطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على أسباب الوفاة.





وأكد أبو بكر على أهمية دور جهاز الأمن الوقائي، والمؤسسة الأمنية، ولجان الإصلاح، بالجهود المستمرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي.





رام الله - دنيا الوطن