"الصحة" بغزة: تسجيل 111 إصابة بفيروس (كورونا) وتعافي 113 حالة جديدة خلال 24 ساعة

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غزة- دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في القطاع.



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع: أن هذا الرقم، جاء بعد إجراء 2083 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منوهة إلى تعافي 113 حالة جديدة من مصابي الفيروس في القطاع،



وقالت: إن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5442 إصابة منها، 2013 حالة نشطة حالياً، والمتعافون 3398 حالة، ووصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 31 حالة وفاة في القطاع.