"الصحة" بغزة: تسجيل 111 إصابة بفيروس (كورونا) وتعافي 113 حالة جديدة خلال 24 ساعة
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في القطاع.
وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع: أن هذا الرقم، جاء بعد إجراء 2083 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منوهة إلى تعافي 113 حالة جديدة من مصابي الفيروس في القطاع،
وقالت: إن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5442 إصابة منها، 2013 حالة نشطة حالياً، والمتعافون 3398 حالة، ووصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 31 حالة وفاة في القطاع.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في القطاع.
وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع: أن هذا الرقم، جاء بعد إجراء 2083 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منوهة إلى تعافي 113 حالة جديدة من مصابي الفيروس في القطاع،
وقالت: إن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5442 إصابة منها، 2013 حالة نشطة حالياً، والمتعافون 3398 حالة، ووصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 31 حالة وفاة في القطاع.
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