الشعبيّة: دماء الشهيد صنوبر ستظل لعنة تُطارد كل الُمطبّعين والخونة

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شهيد فلسطين الشاب عامر عبد الرحيم صنوبر (18 عامًا) من قرية يتما جنوب نابلس، والذي استشهد نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بأعقاب البنادق.



وأكَّدت الجبهة، أنّ دماء الشهيد البطل صنوبر، ستظل لعنة تُطارد كل المُطبعّين العرب، والذين كان آخرهم النظام السوداني، الذين بتآمرهم على قضيتنا الوطنية، يمنحون إسرائيل غطاءً لارتكاب المزيد من جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.



وشددت الجبهة على أنّ الرد على هذه الجريمة البشعة، يتطلّب الحسم بسحب الاعتراف بإسرائيل وكل ما ترتب على الاتفاقيات معها، وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة القادرة على إطلاق العنان للمقاومة الشعبية الشاملة، ضد الاحتلال الإسرائيلي أينما تواجد، وبما يقطع الطريق على أي محاولات من الأنظمة العربية المُطبّعة.



وختمت الجبهة بيانها، مُؤكدةً على أنّ اللحظة الخطيرة الراهنة والمجافية، تستدعي الاستناد إلى مرتكزات وطنية متينة، أساسها وحدة الموقف الوطني الفلسطيني القائم على التمسك بالثوابت والمقاومة، وعلى وقف الرهان وللأبد على تجربة أوسلو المريرة.