التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ الآن عدداً من المشاريع الاستيطانية بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، اليوم الأحد: إن مخطط شبكة الطرق لصالح المستوطنين، التي سيتم شقها في داخل الضفة الغربية، والتي نفذ جزء منها، هو مخطط قديم جديد، صدر عام 1983 ضمن الأمر العسكري رقم 50 للطرق.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ذلك عبارة عن شوارع طولية من الشمال إلى الجنوب، وعرضية من الشرق إلى الغرب، وجزء كبير منها أطلق عليه الشوارع الالتفافية أو إعادة الانتشار، بحيث استخدم ذلك لتنفيذ هذه المشاريع.
وتابع التفكجي: بأن الاحتلال الإسرائيلي، يجري الآن تنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية، مثل فتح طريق "حوارة- زعترة" وشارع "رقم 60" غرب نابلس، وشارع قرب زعترة من الغرب إلى الشرق، هدفه تقطيع شمال الضفة عن جنوبها، و"شارع 45" الذي يقع عند مدخل قلنديا شمال القدس "وشارع 35" في الخليل ويجري تنفيذه الآن من (غوش عتصيون)، باتجاه بلدة بيت أمر بالخليل.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ذلك عبارة عن شوارع طولية من الشمال إلى الجنوب، وعرضية من الشرق إلى الغرب، وجزء كبير منها أطلق عليه الشوارع الالتفافية أو إعادة الانتشار، بحيث استخدم ذلك لتنفيذ هذه المشاريع.
وتابع التفكجي: بأن الاحتلال الإسرائيلي، يجري الآن تنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية، مثل فتح طريق "حوارة- زعترة" وشارع "رقم 60" غرب نابلس، وشارع قرب زعترة من الغرب إلى الشرق، هدفه تقطيع شمال الضفة عن جنوبها، و"شارع 45" الذي يقع عند مدخل قلنديا شمال القدس "وشارع 35" في الخليل ويجري تنفيذه الآن من (غوش عتصيون)، باتجاه بلدة بيت أمر بالخليل.
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