التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ الآن عدداً من المشاريع الاستيطانية بالضفة

قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، اليوم الأحد: إن مخطط شبكة الطرق لصالح المستوطنين، التي سيتم شقها في داخل الضفة الغربية، والتي نفذ جزء منها، هو مخطط قديم جديد، صدر عام 1983 ضمن الأمر العسكري رقم 50 للطرق.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ذلك عبارة عن شوارع طولية من الشمال إلى الجنوب، وعرضية من الشرق إلى الغرب، وجزء كبير منها أطلق عليه الشوارع الالتفافية أو إعادة الانتشار، بحيث استخدم ذلك لتنفيذ هذه المشاريع.



وتابع التفكجي: بأن الاحتلال الإسرائيلي، يجري الآن تنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية، مثل فتح طريق "حوارة- زعترة" وشارع "رقم 60" غرب نابلس، وشارع قرب زعترة من الغرب إلى الشرق، هدفه تقطيع شمال الضفة عن جنوبها، و"شارع 45" الذي يقع عند مدخل قلنديا شمال القدس "وشارع 35" في الخليل ويجري تنفيذه الآن من (غوش عتصيون)، باتجاه بلدة بيت أمر بالخليل.

رام الله - دنيا الوطن