نادي الأسير: الأطباء يتوقعون انتكاسة بحالة الأسير الأخرس مع صعوبة بالرؤية





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الأطباء يتوقعون انتكاسة في حالته، مع صعوبة في الرؤية، وعدم قدرته على الوقوف، وهناك آلام شديدة في أنحاء جسمه.





ويواصل الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 91 على التوالي، في سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اليوم الأحد: إن الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 91 يوماً، خطيرة جداً.