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شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه الشهر الماضي

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للاحصاء بأن أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه في الضفة سجلت ارتفاعا خلال شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح الاحصاء في تقرير أصدره بهذا الخصوص، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية سجلت ارتفاعا نسبته 0.13% خلال شهر أيلول، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.97، مقارنة بـ105.83 خلال شهر آب (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.34%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.15%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

وفيما يلي أبرز ما تناوله التقرير:

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.13% خلال الشهر المرصود، مقارنة بشهر آب، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.69، مقارنة بـ105.55 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.34%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.26%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.16، مقارنة بـ102.89 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.96%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.15%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضاً مقداره 0.41% خلال شهر أيلول، مقارنة بشهر آب، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.77، مقارنة بـ108.22 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.67%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.58%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.18%، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.23، مقارنة بـ114.02 خلال شهر آب (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.24%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.77، مقارنة بـ 119.48 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 102.06 مقارنة بـ102.01 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقدراه 0.09% مقارنة بشهر آب 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.55، مقارنة بـ109.66 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

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