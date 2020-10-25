الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الفتى "صنوبر" تكشف جانباً من جوانب الاٍرهاب بحق شعبنا





وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الجريمة تكشف جانباً من جوانب الاٍرهاب الصهيوني بحق شعبنا"، داعية لتفعيل كل أشكال المقاومة في الضفة للرد على هذه الجرائم والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال.



وفيما يلي نص البيان:



جريمة بشعة ارتكبها جنود الاحتلال فجر اليوم باعتدائهم الوحشي على الفتى عامر عبد الرحيم صنوبر البالغ من العمر (17 عاما) على طريق نابلس رام الله، حيث أعلن عن استشهاده صباح اليوم في مستشفى نابلس بعد توقف القلب نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل جنود الاحتلال المجرمين.



إن هذه الجريمة العدوانية تكشف جانباً من جوانب الاٍرهاب الذي يمارس بحق شعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية.



إننا ندعو لتفعيل كل أشكال المقاومة في الضفة للرد على هذه الجرائم والتصدي لإرهاب المستوطنين و جنود الاحتلال.



الرحمة للفتى الشهيد عامر عبد الرحيم صنوبر ولكل الشهداء والخزي لكل المنظمات والهيئات التي تبلع لسانها وتخرس أفواهها أمام هذا العدوان البشع ، والعار للمطبعين الخونة.

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، على جريمة إعدام الفتى عامر عبد الرحيم صنوبر، برصاص جيش الاحتلال.