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ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)

ضابط إسرائيلي: يجب معاملة الإمارات كما عاملنا السعودية في قضية مقاتلات (إف 35)
رام الله - دنيا الوطن
وجه قائد القوات الجوية الإسرائيلية الأسبق، إيتان بن إلياهو، انتقادات حادة لبيع الولايات المتحدة مقاتلات (إف- 35) لدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً ذلك "تصرفًا غير صحيح".

وذكر بن إلياهو، وفق ما نقل موقع قناة (i24news): "هذا ليس تصرفاً صحيحاً.. كان علينا الاستعداد ومناقشة الأمريكيين، ومعرفة ما سنحصل عليه في المقابل".

وقال: "إن أحداً لم يكن ليقنع الأمريكيين بعدم بيع السلاح، وإسرائيل لا تملك القوة لوقف بيع أسلحة ترغب واشنطن بشدة في بيعها لدولة ما، لكنها تتمتع بحق مناقشتها قبل اتخاذ القرار".

وأشار بن إلياهو، إلى أن "عملية مماثلة تم تنفيذها في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، عندما كانت السعودية مهتمة بشراء مقاتلات (إف- 15).

وقال: "لقد أجرى الأمريكيون محادثات طويلة معنا حينها، وتمكنا من إنتاج أنظمة على متن المقاتلة، لا تحتوي على أشياء تعرضنا للخطر.. كل هذا كان يجب أن يتم مسبقاً، ويشارك فيه موظفو الأجهزة الأمنية".

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