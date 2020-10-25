العطاونة: 36 مصاباً بفيروس (كورونا) يتلقون العلاج بمشافي الخليل بينهم 13 بالعناية المكثفة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف عطاونة، اليوم الأحد: إن الوضع الوبائي بمحافظة الخليل مستقر.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك 36 مصاباً، يتلقون العلاج بمشافي المحافظة، بينهم 13 في العناية المكثفة، وثلاثة آخرون موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وأوضح العطاونة، بأنه ستجري اليوم، فحوصات لباقي أفراد الهيئة التدريسية والطلاب، بعد اكتشاف عشر إصابات بفيروس (كورونا) في مدرسة "وادي سود" بمدينة دورا في محافظة الخليل.



وكان محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، قرر إغلاق إحدى المدارس، في مدينة دورا، بسبب تفشي فيروس (كورونا).



ووفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإنه "بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر اللواء جبرين البكري، إغلاق مدرسة القادسية الأساسية/ دورا- وادي سودا".



ويبدأ الإغلاق اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك لمدة أسبوع، حتى صباح الأحد المقبل الموافق 1/11/2020.