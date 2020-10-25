أبو وردة: الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة بدأت بالارتفاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مستشار وزيرة الصحة، د. فتحي أبو وردة، اليوم الأحد، أن الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة بدأت بالارتفاع، خاصة في مدينة غزة، وشمال القطاع.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ذلك يعود لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قال أمس السبت: إن هناك ارتفاعاً في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في المناطق التي أعلن عنها أنها مناطق حمراء في شمال قطاع غزة، ومنطقة غزة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): "ثبات اللون الأحمر في هذه المناطق، يقلق الطواقم الحكومية، ولجنة التقصي الوبائي، التي تواصل عملها على قدم وساق".



وتابع القدرة: "منحنى تفشي الوباء يمر بحدة كبيرة من حيث تسجيل عدد الإصابات، بعد أن تسطح المنحنى في وقت سابق، وهذا يشكل خطورة كبيرة على إجراءات التخفيف في تلك المناطق".