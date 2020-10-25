الاحتلال يستدعي أربعة مواطنين من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من الخليل بلاغات، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وسلّمت كلا من: فهمي سلامة الجعبري، وياسر زيد، وهيثم شاور، ومحمد البيطار، بلاغات لمقابلة مخابراتها.