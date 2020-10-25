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المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل

المعارضة السودانية تُهدد الحكومة بسبب التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رفضت فصائل سياسية بارزة في السودان، اتفاق تطبيع العلاقات المبرم مؤخراً بين الخرطوم وتل أبيب، برعاية أمريكية.

ووفق وكالة (رويترز) فقد انتقدت الاتفاق قوى الإجماع الوطني، وهي تحالف يساري وعنصر رئيسي في تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي انبثق عن الانتفاضة ضد البشير.

كما ندد حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني بالخطوة، فيما هدد زعيم المعارضة الصادق المهدي بـ"سحب دعم حزب الأمة من الحكومة، إذا مضت قدماً في التطبيع".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وعلى إثر الاتفاق، وبعد موافقة الخرطوم على دفع تعويضات بـ 335 مليون دولار لعائلات أمريكيين، قضوا في هجمات وتفجيرات، أبلغ ترامب الكونغرس، قراره رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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