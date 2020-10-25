أكثر من 56 مليون أمريكي صوتوا "مبكراً" في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال خبير شؤون الانتخابات بجامعة فلوريدا، مدير موقع "مشروع الانتخابات الأمريكية"، مايكل ماكدونالد: "إن إتاحة فرصة التصويت المبكر في الانتخابات عبر رسائل البريد، والتصويت شخصيا، بسبب تداعيات فيروس (كورونا)، تعد العامل الرئيسي في زيادة نسبة التصويت".





واعتقد ماكدونالد، بأن عدد التصويت مبكراً في الانتخابات قد يصل إلى 150 مليوناً، ما يعادل 65%، من إجمالي عدد الذين يحق لهم التصويت بالبلاد، وهو يشكل أعلى نسبة مشاركة منذ 1908.



ومن المقرر، أن تعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ويتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، في مواجهة جو بايدن، نائب الرئيس السابق، مرشحاً عن الحزب الديمقراطي.

رام الله - دنيا الوطنأظهرت بيانات أمريكية، السبت، أن أكثر من 56 مليون مواطن أمريكي، أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.وبدأت عملية التصويت المبكر، يوم السبت، في ولاية نيويورك، حيث تشكلت طوابير طويلة أمام العديد من مراكز الاقتراع، حسب ما نقلت (وكالة الأناضول).وأكدت بيانات موقع "مشروع الانتخابات الأمريكية"، بأن أكثر من 56 مليوناً و567 ألف مواطن، صوتوا مبكراً في الانتخابات بالعديد من الولايات، عبر رسائل البريد، وفي صناديق الاقتراع بالمراكز الانتخابية، مشيرةً إلى أن عدد المصوتين عبر رسائل البريد بلغ أكثر من 38 مليوناً، في حين أن المقترعين في الصناديق اقترب من 17 مليوناً.