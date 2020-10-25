رئيس (موساد): الإعلان عن اتفاق التطبيع مع السعودية بعد الانتخابات الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير جهاز (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين، الذي يقود علاقات التطبيع مع الدول العربية: إن إعلان التطبيع بين بلاده، والمملكة العربية السعودية، سيحدث على الأرجح بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وبحسب ما نقلت عنه القناة 12، فقد أوضح كوهين أن سبب الموعد المتوقع، يعود إلى رغبة الرياض في تقديم التطبيع على أنه "هدية" من نوع ما إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، سواء أكان دونالد ترامب، أو منافسه الديمقراطي، جو بايدن.



وأكد كوهين، أن صفقة التطبيع، ستشمل أيضًا صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية.



وكانت القناة ذاتها، نقلت مصادر إسرائيلية، قولها: إن محادثات التطبيع بوساطة أمريكية بين إسرائيل وسلطنة عمان، تقترب من تحقيق انفراجة.