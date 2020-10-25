مقتل امرأتين بانفجار قنبلة في الجزائر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت سيدة جزائرية وابنتها مصرعهما، إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع، كانت مزروعة في منطقة بوعروس بمدينة عين الدفلى شمال البلاد.



وقالت صحيفة (الخبر) الجزائرية: إن الأم الضحية، تبلغ من العمر (67 عامًا)، وهي أرملة مسلح سلم نفسه في وقت سابق.



وتوفيت الأم وهي في طريقها إلى مستشفى سيدي بوعبيدة ببلدة العطاف المجاورة، فيما لفظت ابنتها (42 سنة) أنفاسها الأخيرة في مكان الانفجار.