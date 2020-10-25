الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لزخات من الأمطار

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً ومغبراً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.