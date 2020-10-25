سلفيت: إغلاق بلدة الزاوية بشكل تام بسبب تزايد إصابات (كورونا)





وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): "بناءً على تزايد الإصابات في بلدة الزاوية، حيث تبين إصابة 13 حالة جديدة قبل قليل، وعليه يتم إغلاق بلدة الزاوية إغلاقاً تاماً لمدة ثلاثة أيام، ويحظر الدخول أو الخروج منها وإليها، وتحظر الحركه داخل البلدة ويسمح فقط بفتح الصيدليات والمخابز.





وأضافت: يسري تنفيذ هذا القرار، يوم الأحد في تمام الساعة 12 ظهراً.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، إغلاق بلدة الزاوية إغلاقاً تاماً لمدة ثلاثة أيام، بسبب تزايد إصابات فيروس (كورونا).