الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر شمال بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم واستدعت آخر.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت رياض ملش (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.



وأضافت المصادر، ان تلك القوات الاحتلال استدعت الشاب بلال محمد الوهادنة (35 عاما)، من مخيم الدهيشة، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".