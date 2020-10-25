محافظ الخليل يقرر إغلاق إحدى المدراس في دورا بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، إغلاق إحدى المدارس، في مدينة دورا، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، إغلاق إحدى المدارس، في مدينة دورا، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
ووفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإنه "بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر اللواء جبرين البكري، إغلاق مدرسة القادسية الأساسية/ دورا- واد سودا".
ويبدأ الإغلاق اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك لمدة أسبوع، حتى صباح الأحد المقبل الموافق 1/11/2020.
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