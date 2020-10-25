دولي

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: وفد سوداني سيزور تل أبيب لبحث التعاون الأمني وتبادل السلع

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: وفد سوداني سيزور تل أبيب لبحث التعاون الأمني وتبادل السلع
وزير الاستخبارات الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
توقع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إقامة تعاون أمنى بين إسرائيل والسودان، وتبادل السلع والاستثمارات.

وقال في مقابلة نشرتها له اليوم صحيفة (السوداني) على صدر صفحتها الرئيسية: "إن وفداً سودانياً، سيزور تل أبيب قريباً، وأنه سيتوجه لاحقاً إلى الخرطوم على رأس وفد إسرائيلي"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر رسمية إسرائيلية، أن اتفاق التطبيع المتبلور مع السودان، سيسهل عملية طرد طالبي حق اللجوء السياسي السودانيين، حيث يبلغ عدد السودانيين المقيمين في إسرائيل حالياً حوالي 6200 شخص.

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