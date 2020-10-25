استشهاد شاب برصاص الاحتلال على طريق رام الله- نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد شاب فجر اليوم، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طريق رام الله- نابلس.



وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشاب عامر صنوبر (18 عامًا) وهو من قرية ياما جنوب نابلس، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية ترمسعيا، خلال ملاحقتهم لمركبته، وإطلاق النار عليه، حيث أعلن عن استشهاده، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي.