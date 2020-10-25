شؤون فلسطينية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على طريق رام الله- نابلس

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على طريق رام الله- نابلس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فجر اليوم، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طريق رام الله- نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشاب عامر صنوبر (18 عامًا) وهو من قرية ياما جنوب نابلس، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية ترمسعيا، خلال ملاحقتهم لمركبته، وإطلاق النار عليه، حيث أعلن عن استشهاده، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

هنية: وفد من حماس برئاسة العاروري يزور القاهرة لبحث ملفات مشتركة

هنية: وفد من حماس برئاسة العاروري يزور القاهرة لبحث ملفات مشتركة

الأردن: فتح جسري الملك حسين والشيخ حسين أمام المسافرين ابتداءً من الخميس

الأردن: فتح جسري الملك حسين والشيخ حسين أمام المسافرين ابتداءً من الخميس

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

محافظ سلفيت: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالدها

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالدها

(سرايا القدس) تُعلن النفير العام بعد تدهور الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس

(سرايا القدس) تُعلن النفير العام بعد تدهور الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

محافظ سلفيت: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

الخارجية: لا وفيات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم

الخارجية: لا وفيات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم

شعث: من يحكمون في أمريكا وإسرائيل دمّروا كل فرص السلام

شعث: من يحكمون في أمريكا وإسرائيل دمّروا كل فرص السلام

الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقاً خلال 12 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقاً خلال 12 ساعة

قيادي فلسطيني يُسائل سلطة الطاقة بغزة بشأن توريد الوقود المصري لمحطة التوليد

قيادي فلسطيني يُسائل سلطة الطاقة بغزة بشأن توريد الوقود المصري لمحطة التوليد

منوعات

صور: جومانا مراد تحصد جائزة افضل ممثلة عن دورها في &#34;خيانة عهد&#34;

صور: جومانا مراد تحصد جائزة افضل ممثلة عن دورها في "خيانة عهد"

شاهد: باسم ياخور ينتقم من زوجته على طريقة رامز جلال؟

شاهد: باسم ياخور ينتقم من زوجته على طريقة رامز جلال؟

شاهد: &#34;جدا مُسَلِّي&#34;.. فنانة فلسطينية تطرح أغنية باللهجة الخليجية

شاهد: "جدا مُسَلِّي".. فنانة فلسطينية تطرح أغنية باللهجة الخليجية

ناصيف زيتون يفجّر &#34;يا عسل&#34; مباشرةً مع المتابعين

ناصيف زيتون يفجّر "يا عسل" مباشرةً مع المتابعين

نجم لبناني شهير يجري فحص (كورونا)... وتعليقه يثير الاستغراب

نجم لبناني شهير يجري فحص (كورونا)... وتعليقه يثير الاستغراب

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

صور: تصدرت &#34;ترند الجونة&#34;.. معلومات عن سارة التونسي &#34;ملكة جمال العرب&#34;

صور: تصدرت "ترند الجونة".. معلومات عن سارة التونسي "ملكة جمال العرب"

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها &#34;في ضهر بعض&#34; تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها "في ضهر بعض" تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

عربي

الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان

الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

إسرائيل: دول عربية جديدة ستنضم لمسيرة السلام قريبا

إسرائيل: دول عربية جديدة ستنضم لمسيرة السلام قريبا