دولي

شاهد: مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

شاهد: مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
 تظاهر مئات الإسرائيليّين، مساء أمس السبت، في الشوارع المحيطة بمقرّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة وفي مناطق أخرى، ودعوه إلى مغادرة منصبه.

كما انطلقت تظاهرات في حيفا وتل أبيب وعلى مفارق رئيسيّة أخرى.

وأغلقت شرطة الاحتلال شوارع رئيسيّة في القدس لساعات، واتهمها منّظمو الاحتجاجات بأنها تسعى إلى عرقلتها.

وقدّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعداد المتظاهرين في تل أبيب بأكثر من ألف متظاهر، واعتقلت الشرطة 6 مشتبهين حاولوا الاعتداء على المتظاهرين.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن المظاهرة في القدس كانت مساء السبت أكبر من مظاهرة الأسبوع الماضي، "لكنّها أقلّ مهرجانيّة" وشملت عروضًا أقل.

 

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