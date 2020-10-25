نتنياهو: وفد إسرائيلي سيزور السودان لاستكمال اتفاق التطبيع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى السودان في الأيام المقبلة، بعد اتفاق الطرفين على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي نشرت تفاصيله وكالة (رويترز): "سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات".



وأعلن قادة الولايات المتحدة والاحتلال والسودان في بيان مشترك الجمعة، عن توصل السودان والاحتلال لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".



وأصبح السودان ثالث بلد عربي يوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، هذا العام، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين الاحتلال وأبو ظبي والمنامة وقع الشهر الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.