شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة، مساء اليوم، ثلاث صالات أفراح، وفضت أربع أعراس بعضها في الشارع العام، تنفيذاً لقرارات الحكومة ومحافظة القدس، وتعليمات قيادة الشرطة؛ الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس، وخلال جولات تفقدية، نفذتها دوريات الشرطة في بلدات وقرى شمال غرب القدس، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب صالات الأفراح بعدم إقامة تجمعات وأعراس من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة المواطنين، وسبباً بانتشار فيروس (كورونا)، فقط ضبطت ثلاث صالات أفراح مفتوحة، تم إغلاقها وإحالة أصحابها للشرطة، وتوقيعهم على تعهدات بضرورة الالتزام بقانون الطوارئ، كذلك فضت أربع حفلات أعراس بعضها بالشارع العام، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الإلكتروني.

وحذرت بأن الشرطة عازمة على تطبيق القانون، حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار (كورونا) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أخبار ذات صلة

محافظ سلفيت: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالدها

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالدها

(سرايا القدس) تُعلن النفير العام بعد تدهور الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس

(سرايا القدس) تُعلن النفير العام بعد تدهور الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

أول تعليق فلسطيني رسمي على الرسوم الفرنسية المسيئة للرسول محمد

أول تعليق فلسطيني رسمي على الرسوم الفرنسية المسيئة للرسول محمد

الخارجية: لا وفيات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم

الخارجية: لا وفيات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم

شعث: من يحكمون في أمريكا وإسرائيل دمّروا كل فرص السلام

شعث: من يحكمون في أمريكا وإسرائيل دمّروا كل فرص السلام

الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقاً خلال 12 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقاً خلال 12 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

خبير فلسطيني يُجري تجارب ناجحة من مستخرجات العسل بغزة لعلاج (كورونا)

الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقاً خلال 12 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقاً خلال 12 ساعة

عائلة الأخرس تُعلن الإضراب عن الطعام

عائلة الأخرس تُعلن الإضراب عن الطعام

الصحة بغزة: منحنى تفشي (كورونا) يمر بحدة كبيرة وثبات المناطق الحمراء مقلق

الصحة بغزة: منحنى تفشي (كورونا) يمر بحدة كبيرة وثبات المناطق الحمراء مقلق

داخلية غزة: استمرار حظر التجول المسائي بمحافظات القطاع في ظل التوقيت الجديد

داخلية غزة: استمرار حظر التجول المسائي بمحافظات القطاع في ظل التوقيت الجديد

فصيل فلسطيني يُهاجم الرئيس الفرنسي ويُوجه دعوة للمسلمين والعالم

فصيل فلسطيني يُهاجم الرئيس الفرنسي ويُوجه دعوة للمسلمين والعالم

&#34;الرئاسية لشؤون الكنائس&#34; تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

منوعات

صور: جومانا مراد تحصد جائزة افضل ممثلة عن دورها في &#34;خيانة عهد&#34;

صور: جومانا مراد تحصد جائزة افضل ممثلة عن دورها في "خيانة عهد"

شاهد: باسم ياخور ينتقم من زوجته على طريقة رامز جلال؟

شاهد: باسم ياخور ينتقم من زوجته على طريقة رامز جلال؟

شاهد: &#34;جدا مُسَلِّي&#34;.. فنانة فلسطينية تطرح أغنية باللهجة الخليجية

شاهد: "جدا مُسَلِّي".. فنانة فلسطينية تطرح أغنية باللهجة الخليجية

ناصيف زيتون يفجّر &#34;يا عسل&#34; مباشرةً مع المتابعين

ناصيف زيتون يفجّر "يا عسل" مباشرةً مع المتابعين

نجم لبناني شهير يجري فحص (كورونا)... وتعليقه يثير الاستغراب

نجم لبناني شهير يجري فحص (كورونا)... وتعليقه يثير الاستغراب

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

صور: تصدرت &#34;ترند الجونة&#34;.. معلومات عن سارة التونسي &#34;ملكة جمال العرب&#34;

صور: تصدرت "ترند الجونة".. معلومات عن سارة التونسي "ملكة جمال العرب"

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها &#34;في ضهر بعض&#34; تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها "في ضهر بعض" تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

عربي

الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان

الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

إسرائيل: دول عربية جديدة ستنضم لمسيرة السلام قريبا

إسرائيل: دول عربية جديدة ستنضم لمسيرة السلام قريبا