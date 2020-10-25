الشرطة تُغلق ثلاث صالات أفراح وتفض أربع حفلات أعراس بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، مساء اليوم، ثلاث صالات أفراح، وفضت أربع أعراس بعضها في الشارع العام، تنفيذاً لقرارات الحكومة ومحافظة القدس، وتعليمات قيادة الشرطة؛ الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس، وخلال جولات تفقدية، نفذتها دوريات الشرطة في بلدات وقرى شمال غرب القدس، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب صالات الأفراح بعدم إقامة تجمعات وأعراس من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة المواطنين، وسبباً بانتشار فيروس (كورونا)، فقط ضبطت ثلاث صالات أفراح مفتوحة، تم إغلاقها وإحالة أصحابها للشرطة، وتوقيعهم على تعهدات بضرورة الالتزام بقانون الطوارئ، كذلك فضت أربع حفلات أعراس بعضها بالشارع العام، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الإلكتروني.



وحذرت بأن الشرطة عازمة على تطبيق القانون، حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار (كورونا) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.