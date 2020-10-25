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الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان

الخارجية الأمريكية تُعلن عن حزمة مساعدات للسودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية، عن حزمة مساعدات بـ 81 مليون دولار، استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن التمويل، يشمل أكثر من 64 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و17 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار البيان إلى أن المساعدات، تأتي في إطار الاستجابة الإنسانية الأمريكية للأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك المتضررين من الفيضانات الأخيرة، وكذلك اللاجئين والمشردين بسبب الصراع في دارفور وجنوب السودان، وأماكن أخرى في المنطقة.

وأضاف البيان أن السودان يواصل مواجهة عدد من التحديات الإنسانية، بما في ذلك النزوح السكاني الكبير الناجم عن العنف الطائفي الذي عرّض المدنيين للخطر، وأدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى الآثار المستمرة للنزاع والصدمات الاقتصادية والمخاطر البيئية المتكررة ، مثل الجفاف والفيضانات المدمرة.

وكان قد وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، قراراً بشطب اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب بعد دفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي عاصمة كينيا والعاصمة التنزانية دار السلام في آب/ أغسطس 1998 والبارجة الأمريكية يو أس كول في شواطئ اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر 2000.

وتفتح خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار ومعدلات تضخم بلغت 212%، وتدهور مريع في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، وانهيار شبه كامل في القطاع المصرفي، وتراجع كبير في قيمة العملة الوطنية ومعدلات فقر فوق 70% وبطالة عند 40%.

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