محافظ سلفيت: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسجد في المحافظة.



وأشار كميل في تصريح له نشر على صفحة المحافظة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن من بين الإصابات هناك 13 حالة في بلدة الزاوية، وإصابان في ديراستيا، وإصابة في كل من بروقين ورافات ودير بلوط وكفل حارس وسلفيت وياسوف.