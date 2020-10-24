شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالدها

قال عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه الصحي منذ يوم أمس.



وأوضحت الدكتورة سلام عريقات، في تصريحات لتلفزيون (فلسطين)، أنه مر ثلاثة أسابيع على إصابة والدها بفيروس (كورونا)، أمضى منها أسبوعا في المستشفى، وما زال يتنفس باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي متصلا بجهاز الايكمو لدعم وظائف الجهاز التنفسي.



وأضافت: قبل عدة أيام خضع لعميلة تنظير للرئة بينت نتائجها أنه لا يعاني من أية فيروسات ولا من أي أنواع بكتيريا، لكن تبين وجود نوع من أنواع الفطريات التي تؤثر على الناس الذين يعانون من مناعة ضعيفة، كونه خضع قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة.



وتمنت عريقات أن يتجاوب والدها مع الدواء وأن ينتصر على فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن