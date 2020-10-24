الخارجية: لا وفيات جديدة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم، لتستقر عدد حالات الوفاة عند 273، وتسجيل أربع إصابات جديدة لترتفع حالات الاصابة إلى 6588 أغلبها في أمريكا.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في شيكاغو، ميتشيغن ليرتفع عدد الإصابات الى 4037 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.