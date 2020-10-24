الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقاً خلال 12 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
عملت طواقم الدفاع المدني في عدد من المحافظات خلال ال12 ساعة الماضية من صباح اليوم السبت 24/10/2020 ، على إخماد 51 حريق طالت أراضي زراعية ومناطق حرجية بعدة مناطق تزامناً مع التأثر بحالة الجو من إرتفاع درجات الحرارة المرافقة لسرعة الرياح الجافة التي تساعد في إمتداد الحرائق .
وأبرز ما رصدت الطواقم من العمل كان منذ ساعات الصباح في محمية أحراج واد القف شمال غرب الخليل ، عملت طواقم الدفاع المدني ومساندة من المتطوعين والشركاء على إخماد الحريق الذي إمتد لمئات الدونمات بجهد وعمل إستمر لأكثر من 12 ساعة لغاية إعداد التقرير .
وعملت الطواقم على إخماد حريق منزل في بلدة سعير شرق الخليل وحصر الأضرار في المطبخ بعد إصابة ربة المنزل إصابة طفيفة تم علاجها والسيطرة على الحريق .
وفي رام الله والبيرة تمت السيطرة على حريقين في أراض بلدتي عين سينا شمال المحافظة والمزرعة الشرقية شرق المحافظة ، بعمل إستمر لساعتين في كل حريق .
وفي جنين إشتعلت النيران بمستودع تخزين لبالات قش وأعلاف أسفرت عن إحتراق مئات البالات في مبنى سكني ببلدة برقين ، عملت الطواقم على إخلاء وتأمين سكان المبنى لحين السيطرة وإخماد الحريق .
كما وتمت السيطرة على حرائق طالت مساحات واسعة وأشجار زيتون في بلدات اليامون وبرقة وكفر راعي ودير أبو ضعيف في محافظة جنين .
وفي بيت لحم طالت النيران مساحة حرجية في بلدة بتير غرب المحافظة إستمر العمل لساعتين حتى تمت السيطرة على الحريق وإخماده .
وبسلفيت عملت الطواقو مدة خمس ساعات على إخماد حريق إمتد لمئات الدونمات طال الأشجار في ضاحية خربة قيس بمدينة سلفيت .
وفي نابلس تمت السيطرة على حرائق أشجار في بلدات يتما والساوية وأوصرين .
وبطولكرم حرائق طالت أشجار في بلدتي كفر زيباد وقفين .
عملت طواقم الدفاع المدني في عدد من المحافظات خلال ال12 ساعة الماضية من صباح اليوم السبت 24/10/2020 ، على إخماد 51 حريق طالت أراضي زراعية ومناطق حرجية بعدة مناطق تزامناً مع التأثر بحالة الجو من إرتفاع درجات الحرارة المرافقة لسرعة الرياح الجافة التي تساعد في إمتداد الحرائق .
وأبرز ما رصدت الطواقم من العمل كان منذ ساعات الصباح في محمية أحراج واد القف شمال غرب الخليل ، عملت طواقم الدفاع المدني ومساندة من المتطوعين والشركاء على إخماد الحريق الذي إمتد لمئات الدونمات بجهد وعمل إستمر لأكثر من 12 ساعة لغاية إعداد التقرير .
وعملت الطواقم على إخماد حريق منزل في بلدة سعير شرق الخليل وحصر الأضرار في المطبخ بعد إصابة ربة المنزل إصابة طفيفة تم علاجها والسيطرة على الحريق .
وفي رام الله والبيرة تمت السيطرة على حريقين في أراض بلدتي عين سينا شمال المحافظة والمزرعة الشرقية شرق المحافظة ، بعمل إستمر لساعتين في كل حريق .
وفي جنين إشتعلت النيران بمستودع تخزين لبالات قش وأعلاف أسفرت عن إحتراق مئات البالات في مبنى سكني ببلدة برقين ، عملت الطواقم على إخلاء وتأمين سكان المبنى لحين السيطرة وإخماد الحريق .
كما وتمت السيطرة على حرائق طالت مساحات واسعة وأشجار زيتون في بلدات اليامون وبرقة وكفر راعي ودير أبو ضعيف في محافظة جنين .
وفي بيت لحم طالت النيران مساحة حرجية في بلدة بتير غرب المحافظة إستمر العمل لساعتين حتى تمت السيطرة على الحريق وإخماده .
وبسلفيت عملت الطواقو مدة خمس ساعات على إخماد حريق إمتد لمئات الدونمات طال الأشجار في ضاحية خربة قيس بمدينة سلفيت .
وفي نابلس تمت السيطرة على حرائق أشجار في بلدات يتما والساوية وأوصرين .
وبطولكرم حرائق طالت أشجار في بلدتي كفر زيباد وقفين .
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